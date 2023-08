Geheimtipps, Schnäppchen, Empfehlungen! Elf Tipps für die Managerspiel-Kader

Der Start der Bundesliga-Saison wird von den Fans freudig erwartet.

Es ist auch der Beginn eines Wettbewerbs untereinander. Wer stellt die beste Mannschaft in den Managerspielen? Wer gewinnt bei kicker, Kickbase oder Communio? Das Grundgerüst des Kaders steht, doch was macht man mit den letzten Milliönchen, die noch übrig sind? Auch die SPORT1-Redaktion hat sich Gedanken darüber gemacht und elf „Geheimtipps“ herausgesucht.

Eintracht hat mit Pacho einen hochinteressanten neuen Verteidiger

Willian Pacho heißt der neue Innenverteidiger, für den Eintracht Frankfurt rund neun Millionen Euro an den belgischen Meister Royal Antwerpen überwiesen hat. Der Mann aus Ecuador ist der Ersatz für den ablösefrei nach Rom abgewanderten Evan N‘Dicka. Die ersten Eindrücke aus Trainingseinheiten, Testspielen und DFB-Pokal jedenfalls zeigen einen Innenverteidiger, in dem viel Potenzial schlummert.

Der 21-Jährige ist robust, resolut im Zweikampf, auch technisch beschlagen. Pacho bringt körperlich viel mit, auch Randal Kolo Muani sah in manchen Duellen gegen den 1,87 Meter großen und 81 Kilogramm schweren Abwehrmann phasenweise kein Land. Mit seiner Statur kann er auch bei eigenen Standardsituationen im Strafraum Torgefahr entwickeln und eine große Schwäche der Eintracht beheben.

Die Chance auf gute Bewertungen ist somit gegeben. Trainer Dino Toppmöller setzt auf den Linksfuß, dem Brancheninsider zutrauen, in einigen Jahren für viel Geld in die Premier League wechseln zu können. Im sehr beliebten Managerspiel des kicker ist er für risikolose 1,7 Millionen Euro zu haben.

Startet Raum in seinem zweiten Jahr durch?

Im Tor könnte Finn Dahmen den FC Augsburg deutlich verstärken. Wenn er beim FSV Mainz 05 Robin Zentner vertrat, tat er dies zumeist gut. Am Ende versaute sein gehaltener Elfmeter Borussia Dortmund die Meisterparty.

Der Preis von Linksverteidiger David Raum ist nach einem eher mäßig laufenden ersten Jahr gesunken. Nach dem Umbruch bei RB Leipzig sind seine Chancen auf einen Stammplatz gestiegen. Raum war vor zwei Jahren 13-facher Vorlagengeber bei der TSG Hoffenheim.

Attila Szalai verstärkt ab sofort die Innenverteidigung der TSG Hoffenheim. Der Ungar war mitverantwortlich für zwölf weiße Westen, er agiert zudem sehr fair. Szalai entschied sich für die TSG und gegen Champions League mit Union Berlin. Er wurde in der Vergangenheit auch schon mit Topteams wie Paris Saint-Germain oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, stand im DFB-Pokal gegen Lübeck aber zunächst nicht in der Startelf.

Sabitzer ist zumindest beim kicker-Managerspiel ein „Must-Have“

Man reibe sich verwundert die Augen: BVB-Neuzugang Marcel Sabitzer kann für 2,7 Millionen Euro das Mittelfeld beim kicker verstärken. Natürlich hatte der Österreicher beim FC Bayern München und Manchester United zwei Jahre, in denen er nur teilweise überzeugen konnte. In Dortmund zählt der 29-Jährige aber zu den gesetzten Spielern, könnte an Leipziger Zeiten anknüpfen. Neben Mentalität bringt er auch Spielverständnis und Torgefahr mit. Ein „Must-Have“ bei diesem Preis.

Der SC Freiburg bringt stets große Talente hervor. Das Umfeld traut Mittelfeldspieler Merlin Röhl den nächsten Karriereschritt zu. Ob bei Kickbase (2.345,399 Mio €) oder kicker (1 Mio. €) - der 21-Jährige hat das Potenzial zur großen Überraschung, gilt als Kandidat für die erste Elf.

Den Abstieg des FC Schalke 04 konnte Tom Krauß zwar nicht verhindern. Dennoch war der Mittelfeldspieler Leistungsträger bei den Königsblauen. Beim FSV Mainz 05 hat Krauß zwar viel Konkurrenz auf seiner Position. Trainer Bo Svensson wollte ihn allerdings unbedingt haben. Krauß wird möglicherweise etwas Anlaufzeit benötigen, hat aber definitiv Stammspielerpotenzial!

Boniface traf sechsmal in der Europa League

Brenden Aaronson soll das Mittelfeld von Union Berlin verstärken. Der US-Amerikaner stieg mit Leeds United ab, sein Marktwert wird dennoch auf 25 Millionen Euro geschätzt. Überzeugte vor allem in Österreich bei Salzburg mit 19 Scorerpunkten. Der 29-fache Nationalspieler bringt große Qualitäten mit.

Victor Boniface hat sich in der vergangenen Saison mit sechs Europa-League-Toren in die Notizbücher der Scouts geschossen. Bayer Leverkusen hat beim Stürmer zugeschnappt. Da Patrik Schick verletzt ausfällt, sind seine Einsatzchancen groß. Die Elf von Trainer Xabi Alonso gilt für Experten als Geheimtipp im Titelrennen – und Boniface ist daher eine passende Wahl.

Borussia Mönchengladbach will unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane den Turnaroud packen. Tomas Cvancara kam als Verstärkung für den Angriff. Der Tscheche soll die Lücke, die Marcus Thuram gerissen hat, schließen. Cvancara deutete sein großes Potenzial in den Testspielen durchaus an - und traf auch im Pokal!

Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat seinen Angriff mit Marvin Pieringer verstärkt. Der 23-Jährige hatte eine überragende Saison beim SC Paderborn mit zehn Treffern und acht Vorlagen. Er ist einer der Hoffnungsträger beim Versuch, das Wunder Klassenerhalt zu packen.

Das ist die SPORT1-Geheimtipp-Elf: