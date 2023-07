Transfermarkt: Spieler schon beim Medizincheck! Bayer findet Schick-Ersatz

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Für den Deal greift Bayer tief in die Tasche und lässt eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise fließen, die Boniface erst vor einem Jahr für zwei Millionen Euro vom norwegischen Klub FK Bodö/Glimt holten.