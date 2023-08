"Gegenteil von Saudi-Arabien": England-Presse lobt Bundesliga nach Kane-Deal

Der Wechsel des englischen Nationalmannschaftskapitäns nach Deutschland ist auch in der britischen Presse seit Tagen ein großes Thema, Wortspiele wie „Kan you bay-leive it?“ (The Sun) inklusive.

SPORT1 fasst die englischen Pressestimmen zu dem Megadeal zusammen. Auch in Kanes Heimat sind Nebenaspekte ein Thema - etwa das von Bayern gepostete Video Kanes im traditionsreichen Filmtheater am Sendlinger Tor.

Harry Kane zum FC Bayern - die englischen Pressestimmen:

The Sun: „Der England-Kapitän hat die Spurs-Fans durch die Bestätigung seines Transfers endlich erlöst mit seinem Wechsel zu Bayern die eindeutig richtige Entscheidung getroffen. Es sollte ein spannendes neues Kapitel in einer Karriere sein, in der er viele Tore geschossen hat, aber nicht einen Titel gewonnen hat. [...] Es gibt abschätzige Reaktionen in England wegen Bayerns Dominanz in der Bundesliga und ihren elf Titeln in Folge. Aber lasst uns nicht vergessen, dass Manchester City hier dieselbe Dominanz androht - und dass die Bundesliga eine tolle Liga mit großartigen Klubs ist, die auf eine große Geschichte zurückblicken. Das genaue Gegenteil von Saudi-Arabien.“