Harry Kane und der FC Bayern: Die Saga um schlägt noch einen Haken

Der Transfer des englischen Nationalspielers zum FC Bayern ist nach SPORT1 -Informationen eigentlich in trockenen Tüchern - und sollte noch am Freitag mit Medizincheck und Unterschrift perfekt gemacht werden.

Doch englische Medien vermeldeten am Freitagmorgen nochmals von einer Wendung: Kanes geplanter Flug nach München soll am Freitagmorgen vorerst gestoppt worden sein. Angeblicher Grund: Die Spurs wollen letzte Details des Deals anpassen. Das berichtete auch Transferexperte Fabrizio Romano.

Kane-Deal mit Verzögerung?

Wenn alles gut geht, könnte die Präsentation schon am Samstag beim Supercup gegen RB Leipzig erfolgen. Ein Einsatz ist eher beim Bundesliga-Auftakt in Bremen zu erwarten.

Keine Zweifel bei Kane

Nachdem am Donnerstagmittag der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und Tottenham Hotspur gelungen war, kamen Spekulationen darüber auf, Kane würde doch noch ins Zweifeln kommen. Diese Zweifel soll es aber in Wahrheit nie gegeben haben. Kane hielt immer an seiner Zusage zum Rekordmeister fest.