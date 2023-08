Kane scherzt beim FC Bayern über Lederhosen - Müller gibt Weißwurst-Hilfe

„Mir hat bisher wirklich alles an München gefallen“, sagte Kane am Rande des traditionellen Lederhosen-Fotoshootings des Rekordmeisters: „Die Leute waren toll, die Fans waren großartig, bis jetzt war alles gut.“

Am Sonntag war ihm beim 3:1 (2:0) der Münchner gegen den FC Augsburg sein erster Doppelpack in der Bundesliga gelungen. Mit drei Toren in zwei Spielen hat Kane maßgeblichen Anteil am gelungenen Saisonstart des Rekordmeisters, der natürlich nach Größerem strebt.