Mega-Ablöse für Kane: "100 Millionen für einen 30-Jährigen?" - Effenberg "hätte lieber Kolo Muani gesehen"

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern ist perfekt. Die Münchner verkündeten am Samstag nach wochenlangem Hin- und Her den Transfer. Der FC Bayern hat seinen Wunschstürmer, Tottenham Hotspur eine Mega-Ablösesumme von über 100 Millionen Euro.

Kane-Ablöse: „Steht das in einer Relation?“

Doch für den Ex-Bayern-Star bleiben Zweifel. „Die Frage, die man sich stellt: Steht das in einer Relation? 100 Millionen und mehr für einen 30-Jährigen?“ Auch wenn Kane nichts dafür könne, „dass die Ablöse so exorbitant hoch ist für einen 30-Jährigen“, hätte Effenberg an Bayerns Stelle lieber einen anderen Stürmer nach München gelotst.