Mega-Fail von RB-Neuzugang! Leverkusen entzaubert Leipzig

Bayer Leverkusen hat Supercup-Sieger RB Leipzig düpiert und gleich am ersten Spieltag der Bundesliga ein eindrucksvolles Zeichen der Stärke gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann das Duell zweier Mitfavoriten auf den Titel verdient mit 3:2 (2:1) und unterstrich seine Ambitionen mit Nachdruck.

„Was wir letzte Woche echt gut gemacht haben, ist uns heute schon wieder abhandengekommen“, ärgerte sich Benjamin Henrichs bei Sky über das Defensivverhalten von Leipzig. „Wenn wir hier drei Gegentore kassieren, das ist nicht unser Anspruch. Wir können und müssen das besser machen, weil wir in dieser Saison einige Ziele haben.“

Frimpong und Tah bringen Leverkusen in Front

Angeführt von Weltmeister Exequiel Palacios und Bundesliga-Rückkehrer Granit Xhaka, erspielte sich Leverkusen von Beginn an ein klares Übergewicht. Die beiden gewannen zahlreiche Duelle, sie glänzten aber auch mit spielerischer Übersicht und Klasse.

Wenig später erhöhte Tah per Kopf. Ein weiterer Neuzugang, der aus Mönchengladbach gekommene Nationalspieler Jonas Hofmann, hatte den Abwehrchef mit einer platzierten Ecke bedient. „Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert“, sagte Hofmann: „Wir haben sehr, sehr gute individuelle Spieler. Aber wir haben noch Luft nach oben.“

Olmo lässt Leipzig wieder hoffen

Erst nach einer starken Einzelaktion von Openda wurde es gefährlich, Palacios grätschte die Hereingabe des Leipziger Rekordzugangs aber noch ins Aus. Den folgenden Eckball nutzte RB zum Anschlusstor: Olmo, im Supercup mit einem Dreierpack, traf per Kopf.

Leipzig blieb immer wieder in der aufmerksamen Defensive der Gastgeber hängen und lud Leverkusen zu Kontern ein. Boniface und Co. nutzten die Möglichkeiten aber nicht konsequent, dennoch wirkte Alonsos Team auch in dieser Phase gefährlicher.