FC Bayern: Sané-Ärger beim Gang in die Kabine! Tuchel und Goretzka reagieren

Bayern-Star Sané stößt Augsburg-Spieler in den Rücken

Sané-Schubser: Das steckt dahinter

Ex-Nationalspieler Michael Ballack sagte bei DAZN über die Szene: „Wir kennen die Vorgeschichte nicht, er schien genervt und hat das zum Ausdruck gebracht. Er hätte aber ein bisschen warten können, bis er in den Katakomben ist.“ Nach der Partie meinte Ballack schmunzelnd: „Das sah früher anders aus, zumindest in den Katakomben.“

Goretzka reagiert auf Sané-Ärger

„Ich war vor ihm unterwegs. Ich habe aber gemerkt, als er in die Kabine reinkam, dass er gut on fire war“, erklärte der Nationalspieler bei DAZN. Er könne aber nur mutmaßen, was die Ursache dafür gewesen sei.

„Ich habe mitgekriegt, dass Leroy on fire war“, ergänzte Goretzka: „Aber das sind Emotionen. Das kennt Herr Ballack auch nur zu gut. Das gehört dazu. Das ist auch das, was wir von Leroy erwarten. Natürlich darf er sich zu keiner Dummheit hinreißen lassen. Er macht es im Moment herausragend.“

Er stellte klar: „Davon geht die Welt nicht unter. Leroy muss sich auf dem Platz extrem viel gefallen lassen, wird in jedem Spiel in die Mangel genommen. Von daher würde ich ihn an dieser Stelle in Schutz nehmen.“