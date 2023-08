Schwimmt der BVB in Geld? Was von den Bellingham-Millionen wirklich noch übrig ist

Der BVB hat am Montag die neuen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 bekannt gegeben - und sie sind durchaus als Erfolg zu werten: Ein Rekord-Umsatz von 418 Millionen Euro, ein Gesamt-Überschuss von 9,5 Millionen Euro und ein Plus allein im Sponsoring von 16 Millionen Euro. „ Wir haben geliefert “, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zufrieden.

So viel Geld ist von Bellingham noch übrig

Watzke hatte bereits angekündigt, dass man in diesem Sommer „60 bis 65 Prozent“ der Transfer-Einnahmen reinvestieren werde. „Gehen wir mal von den 103 Millionen bei Bellingham aus, dann wären wir gemessen an den 65 Prozent bei rund 66 Millionen Euro“, rechnet SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ vor.