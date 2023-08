Tor-Premiere für Gosens! Erste zwei Treffer für Union Berlin bei Sieg in Unterzahl

Was für eine Geschichte! In seinem zweiten Einsatz für Union Berlin hat Robin Gosens seine ersten Treffer erzielt.

Der Linksverteidiger traf in der 4. Minute die 1:0-Führung für den Champions-League-Teilnehmer im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98.

Gosens‘ strammer Schuss aus etwa 18 Metern ging durch die Beine von Darmstadt-Verteidiger Christoph Klarer. Für den 29-Jährigen war es ein Traumstart bei seinem Startelfdebüt. „Was für eine Aktion. Robin Gosens trifft bei seinem ersten Bundesliga-Spiel von Anfang an. Ja, halt mich fest!“, twitterte der Hauptstadt-Klub.

Aaronson erweist Union Bärendienst

Die Führung der Gäste hielt allerdings nicht lange - auch weil sich die Köpenicker selbst schwächten. Brenden Aaronson kassierte bereits in der 21. Minute die Gelb-Rote-Karte. Der US-Amerikaner hatte in der fünften Minute die erste Verwarnung gesehen als er nach einem Freistoß für Darmstadt den Ball weggeschossen hatte. Bei seiner zweiten Karte kam der Mittelfeldspieler dann gegen seinen Gegenspieler zu spät und schwächte so seine Mannschaft früh.

Drei Minuten später glich Marvin Mehlem für den Aufsteiger aus. Nach einer Vorlage per Hacke von Luca Pfeiffer, vollstreckte der Offensivmann aus zentraler Position gegen Frederik Rönnow (24.). Mehlem erzielte damit das erste Pflichtspieltor der laufenden Saison für die Darmstädter.

Doch dann schlug Gosens erneut zu. Nach einem Freistoß von der rechten Seite, war der Neuzugang mit dem Kopf da und brachte die Berliner wieder in Führung.

 01:18 Union Berlin: Robin Gosens erklärt Rolle von Oliver Ruhnert bei seinem Transfer

Gosens schnürt Doppelpack

In der 34. Minute stellte der Linksfuß per Kopf auf 2:1 für die Eisernen. Laut Opta ist er damit der erste Startelf-Debütant der Bundesliga, der einen Doppelpack erzielen konnte.

„Das kommt einem perfekten Tag schon sehr nahe. Zwei Tore zu schießen, ein 4:1-Auswärtssieg in Unterzahl - viel mehr geht nicht“, meinte der Mann des Tages nach dem Spiel.

In der vergangenen Woche beim 4:1 gegen Mainz hatte Gosens das erste Mal in der Bundesliga für Union auf dem Platz gestanden, in Darmstadt durfte er von Beginn an ran. Jérôme Roussillon musste dafür auf die Bank.

 01:17 Robin Gosens? Oliver Ruhnert, Robin Knoche, Urs Fischer über den Neuzugang

Gosens war am 15. August von Inter Mailand nach Berlin gewechselt. Nach SPORT1-Informationen kassierte der Champions-League-Finalist eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. Damit stieg Gosens zum Rekord-Transfer der Köpenicker auf.

Union weiter effizient – Darmstadt zu harmlos

Zum 3:1 für Union traf Goalgetter Kevin Behrens wie schon letztes Wochenende per Kopfballtor (39.) Nach einer Ecke versuchte Matej Maglica den Ball im Fünfmeterraum zu klären, der Ball flog jedoch zu Behrens, der nur den Kopf hinhalten musste. Zur Halbzeit hatte Darmstadt insgesamt mehr vom Spiel, Union verließ sich auf die Standards – mit Erfolg.

Darmstadt hatte mehr Ballbesitz, die Lilien konnten daraus jedoch das ganze Spiel kein Profit schlagen. Direkt nach der Pause scheiterte Leite für die Berliner am Pfosten und verpasste die endgültige Entscheidung (46.). Das nächste Tor erzielte dann Union-Kapitän Danilho Doekhi wieder per Kopf nach einer Ecke (65.) und stellte somit auf 4:1 für den Klub aus der Hauptstadt.

Der Abwehrspieler musste im Anschluss an sein Tor wegen eines Zusammenstoßes mit einem Gegenspieler behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

Darmstadt immer wieder gefährlich

Nach dem vierten Treffer ließ Union es ruhig angehen und ließ Darmstadt weiter das Spiel machen. Der Aufsteiger kam am Ende auf eine Ballbesitzquote von 74 Prozent, sie kamen aber nur selten gefährlich vors Tor von Frederik Rönnow.

Pfeiffer scheiterte in der 70. Minute am Innenpfosten. Etwas später hielt Darmstadt-Debütant Clemens Riedel aus der Distanz drauf, aber der dänische Torwart zeigte sein Können und lenkte den Ball um den Pfosten (82.). Zwei Minuten später wurde Matchwinner Gosens für Jérome Roussillon ausgewechselt und ließ sich auf seinem Weg zur Bank vor dem Gästeblock feiern.