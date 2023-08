Rekord-Transfer! Union verkündet Gosens-Hammer

Jetzt ist es fix! Nationalspieler Robin Gosens verlässt Inter Mailand und schließt sich Union Berlin an. Das gaben die Vereine am Dienstagabend bekannt.

Nach SPORT1-Informationen kassiert der Champions-League-Finalist eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. Damit steigt Gosens zum Rekord-Transfer der Köpenicker auf und wird Topverdiener bei den Eisernen. Über die Vertragslaufzeit machte Union keine Angaben.

Gosens will in Berlin mehr Spielzeit bekommen als zuletzt in Mailand und sich dadurch für einen Platz im EM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick empfehlen.

Bundesliga-Premiere für Gosens

Der Austausch mit Trainer Urs Fischer und Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat den Ausschlag für den Wechsel zum Champions-League-Debütanten gegeben.

„Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen. Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen“, sagte Gosens zu seinem Wechsel.

Der in Emmerich geborene Gosens spielte erst seit 2022 für Inter. Zuvor war ihm über Stationen bei Vitesse Arnheim und Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen, ohne jemals in der Bundesliga gespielt zu haben. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederlanden zum Profi gereift. Er absolvierte bisher 16 Länderspiele (zwei Tore).

Bei den Inter-Fans verabschiedete sich Gosens mit melancholischen Gedanken: „Leider ist mein Abenteuer bei Inter hier zu Ende. Ich sage „leider“, weil es mir sehr leid tut, diese großartige Mannschaft zu verlassen, ohne jemals den echten Robin auf dem Spielfeld gesehen zu haben.“

In Mailand kam der Linksfuß in eineinhalb Jahren auf 58 Einsätze.

Nächster Transfer-Coup bahn sich bereits an

„Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht. (...) Auf und neben dem Platz soll er nun eine tragende Rolle für uns einnehmen“, erklärte Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Während Gosens am Dienstagabend bei seinem neuen Arbeitgeber unterschrieben hat, arbeiten Ruhnert und Co. schon am nächsten großen Transfer. Der frühere Nationalspieler Kevin Volland ist sich wohl ebenfalls mit Union Berlin einig.