Transfer-News: Eintracht statt Mourinho! Frankfurt schnappt sich BVB-Talent

Transfer-Coup für Eintracht Frankfurt! Nach exklusiven SPORT1-Informationen wechselt Abwehr-Talent Nnamdi Collins von Borussia Dortmund an den Main. Knapp eine Million Euro Ablöse soll der 19-Jährige kosten.

Die SGE stattet Collins mit einem Fünfjahresvertrag aus, will ihn aber zunächst für mindestens ein bis zwei Spielzeiten verleihen, um ihn im Profibereich optimal aufzubauen. Mehrere Klubs aus dem benachbarten Ausland kommen in Frage.

Eintracht sticht Mourinho und die Roma aus

SPORT1 erfuhr: Die Eintracht um Sportvorstand Markus Krösche und dem neuen Sportdirektor Timmo Hardung stach im Werben um Collins sogar die AS Rom mit Star-Trainer José Mourinho aus.

Mourinho wollte das BVB-Talent als Perspektivspieler für seine Innenverteidigung. Der Plan lautete, ihn über das Primavera-Team der Römer an die Profis heranzuführen. Doch am Ende entschied sich Collins für den Weg mit der Eintracht, die ihn langfristig ebenfalls in ihrer Lizenzspielermannschaft sieht und ihn nun lieber im Profibereich verleihen als in ihrer zweiten Mannschaft aufbauen möchte.

In dem deutschen U19-Nationalspieler verliert der BVB nicht nur einen der besten Innenverteidiger aus dem Jahrgang 2004, sondern auch ein echtes Eigengewächs mit dem Potenzial zum Führungsspieler und zur Identifikationsfigur.

Etablierter Stammspieler in Liga drei

Collins lernte das Fußballspielen beim VfL Benrath und kam über Fortuna Düsseldorf mit 12 Jahren in die U13 des BVB. Er zog in eine Gastfamilie nach Dortmund und durchlief beim BVB, meist als Kapitän, alle Jugendmannschaften bis zur U21.

Er wurde mit dem BVB Deutscher U19-Meister und feierte mit der U21 den Aufstieg in die 3. Liga und etablierte sich dort in der Rückrunde der Saison 2022/23 mit 19 Jahren auf Anhieb als Stammspieler in der 3. Liga.

Als Kapitän führte Collins den BVB zweimal ins Endspiel der deutschen U19-Meisterschaft und ins Viertelfinale der UEFA Youth League. Der schnelle und zweikampfstarke Abwehrmann (1,90 Meter) gilt als eines der spannendsten Innenverteidiger-Talente seines Jahrgangs. Nicht ohne Grund wollte der FC Chelsea den damals 16-Jährigen schon 2020 mit allen Mitteln nach London holen.

Collins jedoch ließ sich vom ehemaligen BVB-Sportdirektor Michael Zorc und Cheftrainer Lucien Favre mit einem Profivertrag überzeugen. Ihm wurde ein Karriereplan vom BVB vorgelegt, der anfangs auch aufging.

Collins beeindruckte Favre

Mit 16 Jahren trainierte er bereits bei den Profis mit und beeindruckte Favre, der große Stücke auf ihn hielt. Die Corona-Pandemie machte dann aber den BVB-Plan zunichte und ließ kein regelmäßiges Profitraining mehr zu, da Collins zu dem Zeitpunkt noch Schüler war.

Durch eine Verletzung in der Saisonvorbereitung 2021/22 unter Marco Rose geriet Collins bei den BVB-Profis in den Hintergrund, kämpfte sich als U19-Kapitän und durch starke Leistungen in der UEFA Youth League und in der 3. Liga aber wieder zurück in den Fokus der ersten Mannschaft, bei der er bis zuletzt noch Teile der Saisonvorbereitung mitmachte.