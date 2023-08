"Vom Ausverkauf kann keine Rede sein!“ Legende des VfB Stuttgart über Hoeneß, Endo und Saisonstart

Besser hätte die Saison für den VfB Stuttgart eigentlich nicht beginnen können. Mit 5:0 wurde der VfL Bochum zu Hause deklassiert. Nach dem ersten Spieltag belegen die Schwaben Platz eins. „Der Saisonstart war natürlich erfreulich. Dass der VfB gegen den VfL Bochum so hoch gewinnt, damit hat keiner gerechnet“ , sagt VfB-Legende Hansi Müller, der von 1975 bis 1982 für die Stuttgarter spielte, im Gespräch mit SPORT1 .

„ Die Jungs haben das sehr gut gemacht , wobei die Bochumer auch harmlos waren. Mit drei Punkten zu starten, ist aber sehr positiv. Leipzig und Freiburg in den nächsten beiden Spielen werden zeigen, wie stark der VfB wirklich ist.“

Trainer Sebastian Hoeneß ist einer der Hauptgründe für den Aufschwung in Bad Canstatt. Seit dem 3. April dieses Jahres besetzt er das Amt des Cheftrainers, hat mit der erfolgreichen Relegation gegen den Hamburger SV dafür gesorgt, dass der VfB überhaupt weiter in der Bundesliga vertreten ist. Müller ist überzeugt vom 41-Jährigen.

Stuttgart: Müller sehr angetan von Hoeneß

„Ich habe beim Basti das Gefühl, dass er die Mannschaft sehr gut erreicht. Das liegt natürlich auch am Alter, er tickt ähnlich wie die Spieler und kommt gut an sie ran“ urteilt der 66-Jährige.

„Aus einigen von ihnen holt er die letzten zehn bis 20 Prozent zusätzlich raus. Das hat sich schon am Ende der vergangenen Saison gezeigt.“ Ob das zukunftsträchtig sei? „Hoeneß hatte einfach ein besseres Händchen als Bruno Labbadia. Es sieht so aus, als wenn das für die Zukunft eine richtig gute Lösung ist.“

Am Dienstag machte West Ham United die Verpflichtung von Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos perfekt, der bei den Stuttgartern noch einen Vertrag bis 2025 hatte, nach 80 Bundesligapartien aber bereits vor der Sommerpause seinen Wechselwunsch bei Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hinterlegt hatte.

Wohlgemuth erklärt Mavropanos-Abschied

„Mit seiner kompromisslosen und athletischen Spielweise hat er Aufmerksamkeit im In- und Ausland auf sich gezogen. Auf seine Entwicklung zum international begehrten Top-Spieler können sowohl Dinos, als auch wir als VfB stolz sein“, erklärt Wohlgemuth den Abgang von Mavropanos.

„Dinos wollte unbedingt die Chance ergreifen, in die Premier League zurückzukehren. Mit diesem Wunsch ist er auf uns zugekommen. Und natürlich gibt es im Zusammenhang mit diesem Transfer auch deutliche finanzielle Bewegründe, die uns als Verein dazu veranlassen, diesem Transfer zuzustimmen.“

Rund 20 Millionen plus mögliche Boni werden in die Kasse gespült, bei den Hammers unterschrieb Mavropanos einen Fünfjahresvertrag.

Stergiou kommt aus St. Gallen

Vielmehr sucht der VfB weiterhin nach einem Eins-zu-eins-Ersatz für den Griechen. „Mavropanos ist ein Mentalitätsspieler, ein richtiger Büffel. Er wird dem VfB auf jeden Fall fehlen. Aber der Verlust ist nicht so groß wie bei Endo. Endo war das Nonplusultra“, sagt Müller, der die Lage ohnehin nicht so dramatisch sieht.

Neuzugänge um Undav und Co.

„Endo hat auch noch Ablöse gebracht, im nächsten Jahr wäre das nicht mehr so gewesen, weil der Vertrag ausgelaufen wäre.“

Müller geschockt über Endo-Wechsel

Bei Endo hat Müller im ersten Moment aber trotzdem nicht so entspannt reagiert. „Ich war schockiert, als ich gehört habe, dass Endo den VfB verlassen wird. Er war das Herz und die Seele der Mannschaft, er ist leider nicht eins zu eins zu ersetzen, weil er einfach ein kompletter Spieler ist.“

Ein Ersatz ist Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim, den Transfer des 22-Jährigen verkündete der VfB am frühen Freitagabend.

„Stiller ist auch Bundesliga erfahren und hat viel von Anfang an gespielt. Ich denke er wäre eine gute Wahl. Sebastian würde alles aus ihm rausholen.“

Stuttgart kein Abstiegskandidat?

Wie stark schätzt der 1980er-Europameister den Kader also ein?

„Der Kader ist von der Qualität her in Ordnung. Jetzt setzt man halt auf Hoeneß und sein Trainerteam, dass sie wirklich 100 Prozent aus jedem Spieler rausholen.“ Dann könne man auch erneut die Klasse halten, glaubt Müller.

„Das Saisonziel sollte sein, dass man schon im Frühjahr 2024 weiß, auch in der nächsten Saison sicher in der Bundesliga zu spielen. Dann kann man ganz anders planen. Diese Sicherheit hat dem VfB in den vergangenen Jahren gefehlt.“