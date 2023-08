Was Xabi Alonso dem BVB voraushat - Kolumne von Tobias Holtkamp

Dass Borussia Dortmund für viele Fans eine eigene Religion ist, steht außer Frage. Vereine wie der BVB, diese Tradition, diese Bedeutung für eine ganze Region, sind das, was die Bundesliga so besonders macht. Kein neureicher Klub, den vor allem Investoren füttern, keines der am Reißbrett entworfenen Fußballprojekte, wird da jemals mithalten können.