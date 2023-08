Wechsel zu Inter kurz vor Verkündung: Sommer in Mailand gelandet

Die Verantwortlichen und Fans von Inter haben seit einigen Wochen auf diesen Moment gewartet: Yann Sommer ist um 18.10 Uhr mit einem privaten Flugzeug am Mailänder Flughafen Linate gelandet. Dort wurde der Keeper von einigen Interisti begrüßt.

Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge soll der Schlussmann am Montag den Medizincheck absolvieren. Sollte er diesen bestehen, reist der 33-Jährige anschließend zur Vertragsunterzeichnung bei den Nerazzurri und soll dann offiziell vorgestellt werden.

Damit endet die Zeit von Sommer bei Bayern - wie sich bereits seit geraumer Zeit angebahnt hatte - schon nach einem halben Jahr. In diesen gut sechseinhalb Monaten stand der Keeper häufig in der Kritik. Insgesamt absolvierte der 83-malige Schweizer Nationalspieler 25 Partien im FCB-Dress.

In Mailand tritt der Torwart die Nachfolge von Andre Onana, der für 55 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt ist, an. Nach dem FC Vaduz, FC Basel, Grasshoppers, Gladbach und Bayern ist Inter die sechste Station in Sommers Profikarriere.