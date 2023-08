Wegen Kane: Tuchel macht Bayern-Stars erstaunliche Ansage - und der Neuzugang reagiert

Überhaupt müsse sich Kane nicht an sein neues Team gewöhnen - das Gegenteil sei der Fall: „Wir müssen von ihm lernen, nicht er von uns. Er hat genau das, was wir brauchen.“

Kane präsentiert sich als Teamplayer

Bei seiner offiziellen Vorstellung am Sonntagmittag wurde Kane auf Tuchels Aussagen angesprochen. Für ihn gehe es darum, „dem Team so schnell wie möglich zu helfen“, meinte der Angreifer.

Bayern habe unglaubliche Qualität im Kader - auch deswegen sei er nach München gekommen: „Ich glaube, wenn wir eine gute Verbindung herstellen, kann ich viele Tore schießen. Aber wie immer in meiner Karriere verfalle ich nicht in Panik, wenn ich nicht treffe.“

Kane präsentierte sich als Teamplayer, was wohl ganz in Tuchels Sinne sein dürfte: „Ich glaube, ich habe gezeigt, dass mein Spiel mehr als nur Tore schießen ist. Kombinationsspiel, Vorlagen, das ist es, was ich bringen will.“

Beim 0:3 gegen Leipzig war Kane, der seinen Vertrag in München erst in den frühen Morgenstunden desselben Tages unterschrieben hatte, in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Nennenswert trat er dabei nicht in Erscheinung - kurz nach seiner Einwechslung war die Partie durch das dritte Tor von Dani Olmo aber auch entschieden.