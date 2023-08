FC Bayern: Lieber Zidane statt Schweinsteiger? Kimmich überrascht mit Aussage

Bayern-Star Joshua Kimmich hat in einer Schnellfragerunde erstaunliche Antworten gegeben - unter anderem über Fan-Liebling Bastian Schweinsteiger, dem er eine andere Legende vorzog.

So wurde Kimmich von Goal unter anderem gefragt, ob er lieber mit Zinédine Zidane oder Schweinsteiger zusammen spielen würde. Der aktuelle Bayern-Kapitän wählte den Franzosen.

Kimmich schmunzelt bei Sechser-Frage

Außerdem gab Kimmich an, lieber die Europameisterschaft als das Triple mit dem FC Bayern gewinnen zu wollen. Eine durchaus nachvollziehbare Antwort, besonders wenn man in Betracht zieht, dass Kimmich bereits in der Saison 2019/20 mit dem FC Bayern das Triple gewonnen hat und dass die Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet.