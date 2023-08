WM-Finale der Frauen: Bayern-Star Kane drückt England aus München die Daumen

„Das ist das Einzige, was ich mir immer gewünscht habe - das Finale der Weltmeisterschaft zu erreichen... Ich kann es nicht glauben“, sagte Englands Rechtsverteidigerin Lucy Bronze nach dem Sieg im Halbfinale gegen Gastgeber Australien. Damit stehen die Lionesses am Sonntag erstmals überhaupt in einem WM-Finale - zu diesem historischen Ereignis gratulierten natürlich zahlreiche große Persönlichkeiten des Landes.