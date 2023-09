Bayer Leverkusen verkündet Deal mit "Signalwirkung"

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sieht die Unterschrift Tapsobas als "absolut zukunftsweisend für unsere Mannschaft und unseren Verein. Edmond ist einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, er besitzt definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen".

Tapsoba lobt das besondere Bayer-Umfeld

Rolfes sprach aufgrund der Vertragsverlängerung von einer "Signalwirkung": "Wir haben in Leverkusen ambitionierte Ziele, die wir mit großartigen Spielern wie Edmond Tapsoba erreichen wollen. Seine fußballerische Klasse in Verbindung mit seiner enormen Ruhe und Gelassenheit machen Edmond zu einem Top-Profi und Fixpunkt in unserem Kader."