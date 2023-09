Beim Wiesn-Besuch: Harry Kane trifft seinen Doppelgänger

Es ist Tradition, dass der FC Bayern einmal im Jahr gemeinsam das Oktoberfest besucht. So auch am vergangenen Sonntag. Die Spieler und Mitarbeiter des Rekordmeisters ließen es sich zusammen mit ihren Angehörigen gut gehen. Nach dem 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum am Tag zuvor hatten sie auch allen Grund dazu.