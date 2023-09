Bundesliga: Irre Bochum-Reaktion nach Bayern-Klatsche

„Übrigens: Immer, wenn wir in der Liga 0:7 gegen den FC Bayern verloren haben, gab‘s am Ende der Saison den Klassenerhalt.“ Das vermeldete der VfL Bochum auf seinem offiziellen X-Account (ehemals Twitter).

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Es war tatsächlich nicht die erste 0:7-Niederlage der Bochumer gegen die Bayern. Bereits in den Saisons 2021/22 und 2022/23 verlor Bochum mit jenem Ergebnis. Bei der Pleite am 18. September 2021 war es ebenfalls der fünfte Spieltag, die Partie fand auch in der Allianz Arena statt. Letzte Saison war es eine Heimniederlage.