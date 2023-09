BVB: "Dachtet ihr das?" - Füllkrug scherzt mit Moderatoren-Team

Niclas Füllkrug war einer der entscheidenden Spieler beim 3:1-Sieg seines BVB bei der TSG Hoffenheim. Mit seinem ersten Treffer im Dortmunder Dress überhaupt verhalf er seiner Mannschaft zum Auswärtssieg und schoss sein Team vorübergehend an die Tabellenspitze Bundesliga. Der Nationalspieler war von Julian Brandt in Szene gesetzt worden und blieb vor dem Tor eiskalt.

Nach der Partie war Füllkrug sichtlich zufrieden und erlaubte sich ein Späßchen am DAZN -Mikrofon: Auf die Bemerkung von Moderator Alex Schlüter, dass die Kaltschnäuzigkeit trotz der zuletzt fehlenden Erfolgserlebnisse wohl doch nicht weg sei, konterte Füllkrug trocken: „Dachtet ihr das?“ Damit hatten die Moderatoren wohl nicht gerechnet, beide begannen zu lachen und auch Füllkrug geriet ins Schmunzeln.

Füllkrug: „Hatte keinen leichten Start“

Der 30-Jährige räumte jedoch ein, sich anfangs schwergetan zu haben: „Ich hatte leider keinen leichten Start beim BVB, ich hatte die ersten ein bis zwei Wochen leider mit Problemen zu kämpfen. Ich bin froh, dass es jetzt besser läuft und ich in der Startelf stehe.“

Für die Zukunft gab sich der Torjäger zuversichtlich: „Das sind Ergebnisse, die uns stärken, es war spielerisch noch nicht das Gelbe vom Ei, aber am Ende gewinnen wir 3:1 in Hoffenheim und darauf kommt es an. Die Abläufe sind noch nicht ganz miteinander abgestimmt, aber ich habe intelligente Mitspieler und freue mich auf die nächsten Wochen.“