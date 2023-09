BVB: "Mit einer mutigeren Aufstellung ..." - Mario Basler übt Kritik an Terzic

Der BVB ist nach fünf Spielen in der Bundesliga noch ungeschlagen . Dass die Mannschaft am Ende aber um die Meisterschaft mitspielt, glaubt Ex-Bayern-Spieler Mario Basler im Moment nicht.

„Es ist nicht so richtig überzeugend, was sie leisten“, sagte der 54-Jährige in seinem Podcast „Basler ballert“. Der BVB hole derzeit „sehr glückliche Siege“, was den Dortmundern im Moment vielleicht auch egal sei, weil man „einfach nur irgendwie die Spiele gewinnen will.“