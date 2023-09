"Der größte Block": Kehl stolz auf Dortmunder DFB-Sextett

Zum Aufgebot für die Länderspiele gegen Japan in Wolfsburg am Samstag und gegen Frankreich in Dortmund am folgenden Dienstag gehören Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can, Felix Nmecha, Julian Brandt - und eigentlich auch der jüngste Zugang Niclas Füllkrug. Dieser konnte wegen einer Verletzung aber überraschend doch nicht anreisen, für ihn wurde Thomas Müller berufen.