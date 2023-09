Einzelkritik zu Bayer Leverkusen: Er brachte Bayerns Defensive ins Schwitzen

Elfer-Drama in der Allianz Arena in letzter Minute: Bayern München und Bayer Leverkusen trennen sich im Topspiel mit 2:2 !

Bayer-Held stoppt Sané

Ab 46. EXEQUIEL PALACIOS: Verwandelte den Foulelfmeter in der Nachspielzeit ins obere linke Eck und rettete damit einen Punkt. Ansonsten sehr stark im Spielaufbau und eine große Hilfe in der Defensive. Nahm Sané immer wieder den Wind aus den Segeln und agierte zweikampfstark. SPORT1-Note: 2

Bayer hat einen neuen Freistoßhelden

FLORIAN WIRTZ: Fast an jeder wichtigen Leverkusener Offensivaktion beteiligt, ab und zu aber mit der falschen Entscheidung. Ließ seine Qualitäten am Ball aufblitzen – und hatte zehn Minuten vor Schluss Pech, als er mit einem Linksschuss den Pfosten traf. SPORT1-Note: 3

VICTOR BONIFACE: Ständiger Unruheherd für die Bayern-Defensive! Allein in Hälfte eins mit drei guten Chancen, die er sich zum Teil selbst erspielte. Hatte Pech, als er aus einer Abseitsposition (33.) traf. Scheiterte auch kurz vor Schluss mehrfach an Ulreich. Hätte sich mit einem Treffer belohnen können, fast müssen. SPORT1-Note: 1,5

Ohne Bewertung: Nadiem Amiri (kam in der 90.+6 für Wirtz), Piero Hincapie (kam in der 90.+6 für Hofmann), Adam Hlozek (kam in der 90. für Tapsoba), Amine Adli (kam in der 82. Minute für Frimpong).