"Es war nicht zu retten": Das sagt RB-Chef Mintzlaff zum Eberl-Aus

Am Samstag gab Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff weitere Hintergründe zur Trennung von Eberl bekannt. „Es war nicht zu retten, deswegen haben wir auch so konsequent gehandelt und uns entschieden, zu sagen: So geht es nicht weiter“, sagte der 48-Jährige im Interview bei Sky vor dem Spiel gegen den Rekordmeister. „Es fehlt das Commitment für den Klub, für die Stadt und damit auch für uns die Überzeugung, einen langfristigen Weg weiterzugehen.“