FC Bayern: Spannungen mit Tuchel? Uli Hoeneß wird deutlich

Der langjährige FC-Bayern-Lenker Uli Hoeneß hat der in diesem Jahr neu organisierten Führung des Rekordmeisters den Rücken gestärkt.

In einem Interview mit der Sport Bild stimmt der Ehrenpräsident die Fans auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel ein, lobt die Nachfolger der abservierten Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic - und gesteht einen großen Irrtum ein.

Uli Hoeneß räumt ein, sich getäuscht zu haben

„Meine Hoffnung war immer, dass ehemalige Bayern-Spieler oder Spieler in der Bundesliga die Nachfolge von Rummenigge oder mir antreten könnten“, sagte der Ehrenpräsident, angesprochen auf das Aus von Oliver Kahn als CEO, in der Sport Bild .

Schon unmittelbar danach hatte Hoeneß mit spürbarer Wehmut eingestanden, dass seine Wunschvorstellung, sein Lebenswerk an einen früheren FCB-Spieler zu übergeben, wohl perdu sei - und nannte die veränderten Zeiten im Vergleich zu früher als Erklärung.

„Wenn ein Spieler in der heutigen Zeit zehn Jahre bei Bayern spielt, bleibt auf dem Konto am Karriereende viel übrig“, sagte Hoeneß im Juni der Süddeutschen Zeitung: „Es ist nachvollziehbar, dass diese Generation anders als unsere nicht mehr darauf angewiesen ist, in ihrem Verein weiterhin sechs Tage die Woche zwölf bis 14 Stunden pro Tag zu arbeiten.“