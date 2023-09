FC Bayern: Klärendes Gespräch mit de Ligt? "Nicht nötig" - Die Bayern-PK zum Nachlesen

Am Samstag steht für den FC Bayern das dritte Heimspiel in Folge an. Nach dem 2:2 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen und dem spektakulären 4:3-Sieg gegen Manchester United in der Champions League reist nun der VfL Bochum in die Allianz Arena (Samstag ab 15:30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Gegen Bochum erwartet Tuchel ein anstrengendes Spiel. „Bochum hat eine gute Serie, mit drei Spielen ohne Niederlage, das auch verdient. Wir müssen bereit sein und körperlich mitgehen, es werden extrem viele Sprints und Zweikämpfe“, erklärte er auf der Pressekonferenz.

Der 50-Jährige sprach zudem über die Rolle von Matthijs de Ligt, der es „zu 100 Prozent“ verdient hätte, am Samstag zu spielen. Nouassir Mazraoui müsse hingegen „fighten, aktuell hat Konrad Laimer die Nase vorne.“

Die PK zum Nachlesen.

+++ Die PK ist beendet +++

Bis zum nächsten Mal.

+++ Tuchel über Müller +++

„Thomas ist nie ein ganz leiser Spieler. Durch seine Erfahrung und sein Wesen hat er eine gewisse Lockerheit. Er hat viele Spiele gemacht, vielleicht nicht alle. Er ist positiv und nimmt es so an, wie man es sich nur wünschen kann.“

+++ Tuchel über die Torhüter +++

„Manuel Neuer ist sehr positiv. Ich glaube zu erkennen, ob es ihm gut geht oder nicht. Er macht wieder Torwarttraining, nicht mit der Mannschaft, aber individuell. Es ist keine Verletzung, sondern eher Beschwerden in der Wade. Wir wollten kein Risiko eingehen, dass daraus eine Verletzung entsteht.“

„Dass wir derzeit wenig über die Torhüter-Position reden, ist gut. Ulle macht einen guten Job, wir sind sehr zufrieden mit ihm. Daniel Peretz macht es ebenfalls gut, er hat, wie Mathys Tel, den richtigen Kopf und die richtige Einstellung, um bei Bayern zu spielen. Wir haben ein starkes Torwartteam und sind sehr zufrieden.“

+++ Tuchel über Nouassir Mazraoui +++

„Nouz muss fighten, fighten, fighten und wenn die Möglichkeit kommt, da sein. Er muss fighten und positiv bleiben. Aktuell hat Konrad Laimer die Nase vorne. Über das Talent und das Spielverständnis brauchen wir nicht sprechen, das ist absolut top.“

+++ Tuchel über Leroy Sané +++

„Ich bin sehr zuversichtlich. Das, was er macht, ist das, was er kann. Er ist körperlich eine Maschine. Er kann intensive Läufe ohne Ende produzieren. Körperlich und in dem Biss, Entscheidungen herbeizuführen, spielt er auf seinem Niveau. Das Mindset ist gut, die Körpersprache ist gut. Das, was wir sehen, ist sein Niveau.“

+++ Tuchel über Mathys Tel +++

„Es ist eine optimale Situation. Mathys ist 18 Jahre alt und hat eine wichtige Rolle. Die Art und Weise, wie er die Rolle annimmt, ist fantastisch. Er hat die Möglichkeit, Spiele zu beeinflussen. Wichtig ist, dass sein Mindset klar ist. Dass er mehr will, liegt in der Natur der Sache. Es kann auch sein, dass er morgen beginnt. Wir haben eine große Konkurrenz. Jemanden zu haben, der die Rolle so annimmt wie er, ist fantastisch.“

+++ Tuchel über die Defensive +++

„Wir müssen alles gemeinsam tun. Wir können auch mit einer Doppelsechs zu null spielen und weniger Tore kassieren. Das ist immer das Ziel. Die Gegentore gegen Manchester waren etwas kurios. Wir versuchen, weiter für Stabilität zu sorgen. Wir haben gegen zwei starke Gegner gespielt.“

+++ Tuchel über Nagelsmann +++

„Ich glaube, dass Klarheit immer gut tut. Es steht außer Frage, dass Julian ein Top-Trainer ist. Aber wir hatten auch einen Top-Trainer davor. Ich war fest davon überzeugt, dass Hansi es hinbekommt, eine gute Heim-EM zu spielen. genau dieses Vertrauen habe ich auch in Julian.“

+++ Tuchel über de Ligt +++

„In der Innenverteidigung wird nicht allzu häufig gewechselt. Wir sprechen mit jedem Spieler jeden Tag. Matthijs hat 100 Prozent verdient, zu spielen. Er ist in Form. Natürlich ist ihm persönlich das zu wenig, aber er ist ein Teamplayer. Jeder muss jederzeit bereit sein. Das macht Matthijs, deshalb ist alles gut. Aber ein klärendes Gespräch mit Matthijs ist nicht nötig.“

+++ Tuchel über das Personal +++

„Es gibt immer den Gedanken, zu rotieren. Wir müssen abwarten, wer einsatzfähig ist. Das Feedback gestern war sehr positiv, es sind alle gut aus dem Match rausgekommen. Ich glaube, dass wir alle zur Verfügung haben. Wir werden nicht rotieren des Rotierens willens. Wir brauchen Respekt vor dem Gegner. Bochum hat eine gute Serie, mit drei Spielen ohne Niederlage, das auch verdient. Wir müssen bereit sein und körperlich mitgehen, es werden extrem viele Sprints und Zweikämpfe.“

+++ Die PK beginnt +++

Die PK beginnt.

+++ Nagelsmann als Bundestrainer vorgestellt +++

Julian Nagelsmann wird derweil als neuer Bundestrainer vorgestellt. Der 36-Jährige spricht auch über seine Zeit beim FC Bayern - und was er nach seiner Entlassung gemacht hat.

„In den vergangenen Monaten habe ich mehrere Urlaube gemacht und Zeit mit der Familie verbracht. Das war eher ungewohnt für mich, ich habe normalerweise viel Tatendrang. Ich habe die Zeit genutzt, um die Zeit bei Bayern München zu reflektieren. Ich bin froh, dass ich die Chance habe, die Fehler, die ich bei Bayern gemacht habe, nun nicht mehr zu machen.“

+++ Beginnt Tel? +++

Nach seinem erneut starken Auftritt in der Champions League hat Tuchel Mathys Tel einen Startelfeinsatz in Aussicht gestellt. „Er macht es herausragend gut. Im Moment macht er den Unterschied von der Bank. Aber jetzt kommen alle drei Tage Spiele, es ist eine Frage der Zeit, wann er beginnt“, sagte Tuchel.

+++ Herzlich Willkommen +++