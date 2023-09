FC Bayern: Warum Choupo-Moting so wichtig für Tuchel ist

Der 34 Jahre alte Angreifer stand überraschend an der Seite von Harry Kane in der Anfangsformation und erwies sich nicht nur wegen seines frühen Abstaubers zum 1:0 als absolute Bereicherung. Choupo-Moting bewegte sich sehr gut zwischen den Linien, war flach und hoch immer anspielbar, fand auf engem Raum meist die korrekte Lösung. Eine Top-Leistung!

Tuchel und Choupo-Moting schon bei Mainz und PSG erfolgreich

„Ich will immer präsent auf dem Platz sein, mich spielerisch einbringen“, sagte Choupo-Moting nach der Tor-Gala. „Wenn dann noch ein Tor dazukommt, umso besser. Das hat heute sehr viel Spaß gemacht!“

Choupo-Moting ist, nachdem er in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde , wieder voll da. Aufgrund der Konkurrenzsituation wird Tuchel ihm zwar keinen Stammplatz in Aussicht stellen können, doch er schätzt die herausragenden Backup-Qualitäten seines Stürmers – seit vielen Jahren.

Beide arbeiteten schon in Mainz und Paris erfolgreich zusammen. Unter keinem Trainer hat Choupo-Moting so viele Spiele absolviert (141) und so viele Tore erzielt (32). Der Coach weiß: Während der langen Saison wird er seinen langjährigen Schützling immer wieder benötigen – ob als Joker oder Starter. Und er weiß auch: Choupo-Moting meckert nicht, wenn er mal auf die Bank muss, sondern ordnet sich unter und trainiert fleißig. Genau das setzt Tuchel auch von seinen anderen Spielern voraus.