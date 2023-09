FC Bayern: Würde eine Doppelspitze mit Mathys Tel und Harry Kane Sinn machen?

Die nackten Zahlen von Harry Kane lesen sich hervorragend. Der 100-Millionen-Neuzugang hat in fünf Pflichtspielen fünfmal getroffen und zudem zwei Tore vorbereitet. Seine Torquote liegt zu diesem frühen Zeitpunkt damit deutlich über jener in seiner Zeit bei den Tottenham Hotspur.

Allerdings zeichnete sich Kane in den vergangenen Jahren nicht allein durch seine Torjägerqualitäten aus. Vielmehr ist der einstige Spurs-Kapitän ein mitspielender Stürmer, der sich gerade auch in Diensten der englischen Nationalmannschaft regelmäßig ins Mittelfeld zurückfallen lässt, um von dort das Spiel selbst anzukurbeln und die Bälle zu den offensiven Mitspielern zu verteilen.

Tiefere Position gegen United

Folglich nimmt Kane bis dato weniger an der Entwicklung von Spielzügen teil, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Zahl seiner Ballberührungen und Pässe ist zurückgegangen, während der Engländer weiterhin versucht, die Anbindung ans Mittelfeld zu finden.

Das wurde etwa in der letzten Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen deutlich, während der sich Kane immer wieder zurückfallen ließ und auch punktuell den Ball erhielt, diesen aber meist lediglich auf die Außenbahn weiterleitete. Nur in der Anfangsphase der Partie fiel der Rekord-Neuzugang durch Versuche, das Spiel nach vorn mit Verlagerungsbällen zu öffnen, auf.

Das hatte mit der generellen Spielanlage des FC Bayern zu tun, denn Tuchel wollte vor allem die United-Zentrale mit dem aktuell undynamischen Duo Christian Eriksen und Casemiro in Zweikämpfe verwickeln, um nach entsprechenden Raumgewinnen den Diagonalpass in den offensiven Halbraum zu spielen.

Bayern braucht Kane nicht für die Zehn

In solch einer Spielanlage nimmt Kane mehr am Geschehen teil. Im Vergleich zu den durchschnittlich 29 Ballkontakten pro 90 Minuten in der Bundesliga verbuchte er gegen United 35 Ballberührungen bis zu seiner Auswechslung in der 87. Minute.