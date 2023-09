Jung, gut, bescheiden! Mathys Tel erklärt besondere Beziehung zu Harry Kane

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

„Er hat gerade mit mir gesprochen und mir Tipps gegeben, wie ich den Ball in der Luft annehmen kann“, verriet der französische Youngster bei beinSports . Bei Kane kam der junge Offensivspieler geradezu ins Schwärmen: „Er ist immer für mich da und sagt mir jedes Mal, wenn es etwas in meinem Spiel zu korrigieren gibt, denn er ist ein großartiger Stürmer.“

Tel: Muss der Mannschaft jedes Mal was geben

Es ein ein Vergnügen, an seiner Seite zu spielen, „und ich bin froh über seine Unterstützung.“

Tel hatte erst kurz vor dem Spiel in einem Interview beteuert, dass er von seinem Weg beim deutschen Rekordmeister hundertprozentig überzeugt sei. Als mit Kane im Sommer ein Sturm-Konkurrent von Weltklasse-Format nach München gekommen war, hatte es Spekulationen über einen möglichen Abgang des 18-Jährigen gegeben.

Doch Tel will sich bei Bayern durchbeißen. Aktuell tut er das in der Rolle des Jokers, auch wenn ihm Trainer Thomas Tuchel kommende Startelfeinsätze in Aussicht stellte.