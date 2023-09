Goretzka von Flick ausgebootet! So reagiert Bayern-Trainer Tuchel

Zwei Spiele, zwei Siege - der FC Bayern ist trotz einer holprigen und unruhigen Vorbereitung hervorragend in die Saison gestartet. Gewinnt der deutsche Rekordmeister am Samstag auch das Topspiel (ab 18:30 Uhr im Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach, verabschiedet sich der Verein mit einer optimalen Punkteausbeute in die folgende Länderspielpause.

Doch aufgepasst: Keines der vergangenen fünf Pflichtspiele gegen die Fohlen konnten die Münchner für sich entscheiden, handelten sich dabei zwei Unentschieden und drei Niederlagen ein. Auf der Spieltags-Pressekonferenz erklärte Thomas Tuchel, wie er einen neuerlichen Dämpfer verhindern will und äußerte sich zu allen weiteren brisanten Themen wie der vorläufigen Ausbootung von Leon Goretzka bei der Nationalmannschaft und dem Ende des Transferfensters.

Bei Joao Palhinha „scheint auf einen Last-Minute-Transfer hinauszulaufen“, meinte der 50-Jährige, deswegen bleibe es „aufregend und spannend“. Auch zum sich anbahnenden Abschied von Ryan Gravenberch betonte Tuchel vielsagend: „Es ist noch nichts fix, aber die Tendenz ist klar.“

+++ Tuchel über Sané +++

„Leroy (Sané; Anm. d. Red.) ist im Moment sehr positiv. Ich habe das Gefühl, dass er gerne hier ist. Ich behaupte, dass ich das auch an seiner Körpersprache ablesen kann. Wenn er mit sich im Reinen ist, kann er den Unterschied machen, muss sogar die Liga dominieren. Wir erwarten genau das von ihm. Auch in der Statistik mit Assists und Toren. Er ist aus dem Alter raus, ein Talent zu sein. Er ist ein netter, sensibler junger Kerl. Es ist sehr wichtig, dass er sich wohl fühlt. Das ist im Moment der Fall. Wir werden alles dafür tun, dass das so bleibt. Er muss jetzt natürlich dranbleiben.“

+++ Tuchel über Stanisic +++

„Absolut, es ist sehr schwierig, dagegen zu argumentieren (dass es kein Fehler war, Stanicic abzugeben, Anm. d. Red). Es sieht nicht zu glücklich aus. In dem Moment, als wir uns entschieden haben, Josip Stanišić ziehen zu lassen, war noch kein Angebot für Benjamin Pavard da. Und für Stani ist es eine große Chance, bei einem starken Team zum Einsatz zu kommen. Als er ging, war der Stand, dass Benji bei uns spielen wird. Dann hat sich die Situation um 180 Grad geändert. Da klafft eine große Lücke, und wir versuchen in kurzer Zeit, diese zu schließen. Wir haben Konrad Laimer, der das spielen kann. Wir versuchen die Situation noch zu ändern, wenn das nicht mehr klappt, müssen wir flexibel sein.“

+++ Tuchel über Gravenberch +++

„Es ist ein offensiver Spieler, er ist für mich ein Achter. Die Hauptproblematik für ihn liegt darin, dass wir diese Position gar nicht haben im Moment. In der offensiven Reihe mit den drei Halbstürmern und der Zehnerposition ist die Konkurrenz groß. Es gibt viele Spieler, die mehr Wettkampferfahrung haben als Ryan. Er hadert mit seiner Situation. Er sieht in Liverpool seine Möglichkeit, im 4-3-3 um eine Position auf der Acht zu kämpfen, die seinen Qualitäten und seinen Vorstellungen am nächsten kommt. Wenn ein Spieler über einen langen Zeitraum den Wunsch äußert, dass er weg möchte, dann werden wir uns natürlich damit beschäftigen. Es ist noch nichts fix, aber die Tendenz ist klar.“

+++ Tuchel zur personellen Lage +++

„Für Jamal Musiala ist es noch zu früh. Da gehen wir kein Risiko ein. Minjae Kim hatte einen Krampf in der Wade, da ist eine Verhärtung entstanden. Aber ich erwarte grünes Licht von ihm und von den Medizinern. Ansonsten sind alle bereit sind, zu spielen.“

+++ Tuchel über den Angstgegner Gladbach +++

„Wir glauben nicht an Serien, wenn sie gegen uns laufen. Es kann schon mal passieren, dass eine Atmosphäre nicht zu uns passt. Wir fahren als Favorit nach Gladbach und wollen da gewinnen. Wir brauchen dafür eine gute Leistung. Gegen Werder und gegen Augsburg haben wir Teile gut gemacht, da müssen wir darauf aufbauen. Wir müssen beim Herausspielen von Chancen dranbleiben. In Gladbach spielt man gegen eine große Historie, eine große Tradition an. Da müssen wir bereit sein.“

+++ Tuchel über Goretzkas Fehlen beim DFB +++

„Es ist immer ein Signal, mehr zu machen. Die Enttäuschung kann für Leon (Goretzka; Anm. d. Red.) nur ein Ansporn sein. Er ist enttäuscht, das muss er nun in positive Energie umsetzen. Er muss schauen, dranzubleiben. Wir müssen alle akzeptieren, dass der Bundestrainer diese Entscheidung trifft und dann auch zu verantworten hat. Es müssen alle das Beste draus machen.“

+++ Tuchel über Palhinha +++

„Es scheint auf einen Last-Minute-Transfer hinauszulaufen. Wir versuchen weiter, unsere Mannschaft zu verstärken, wollen uns aber nicht zu sehr ablenken. Es ist aufregend und bleibt spannend.“

+++ Tuchel über die Dortmund-Gruppe +++

„Die Dortmunder Gruppe ist auf dem Papier die absolut schwerste und namhafteste.“

+++ Tuchel über die Champions-League-Auslosung +++

„Wir haben eine attraktive, starke, schwere Gruppe. Es gibt keine schwachen Gegner in der Champions League. Jedes Gruppenspiel, das du aus der Favoritenrolle heraus bestreitest, ist einfach schwer. Mit Manchester United haben wir einen richtigen Brocken und eines der besten und schwierigsten Stadien zu bespielen. Wir müssen uns gut darauf vorbereiten. Kopenhagen hat einen jungen Trainer und ein enges Stadion. Galatasaray hat super eingekauft und hat eine besondere Atmosphäre. Das sind sehr attraktive Gegner.“

+++ Deadline Day +++

Die Bayern haben einen heißen Transfer-Sommer hinter sich, doch auch am Deadline Day hat sich die Lage noch nicht beruhigt. Nach SPORT1-Informationen stehen die Münchner unmittelbar vor einer Einigung mit dem FC Fulham über einen Transfer von Wunschspieler Joao Palhinha. Hinzu kommt der bevorstehende Wechsel von Ryan Gravenberch, den es zum FC Liverpool zieht. Beide Vereine verständigten sich bereits auf eine fixe Ablöse von 40 Millionen Euro sowie weitere fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

