Nächster Bayern-Wechsel durch! Gravenberch bringt FCB Mega-Summe

Ryan Gravenberch steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool. Die Vereine erzielten am Donnerstagabend nach Informationen von SPORT1 eine Einigung, der Niederländer wird den Münchnern eine fixe Ablöse von 40 Millionen Euro einbringen - weitere fünf Millionen Euro könnten in Bonuszahlungen noch drauf kommen.

Gravenberchs Ausbildungsverein Ajax verdient aber nach SPORT1 -Informationen noch mit. Die Niederländer haben sich beim Transfer vor einem Jahr eine Weiterverkaufsbeteiligung von 7,5 Prozent gesichert. Die Bayern zahlten damals eine Ablöse in Höhe von rund 19 Millionen Euro.

Am Vortag hatten sich die Klubs angenähert und die direkten Gespräche aufgenommen - Gravenberch selbst denkt schon seit Wochen an einen Abschied. Nun wird sein Wunsch offenbar erfüllt, Gravenberch hat sich auch schon von einigen Teamkollegen verabschiedet. Gleichzeitig nähern sich die Bayern einer Verpflichtung von Joao Palhinha immer weiter an.