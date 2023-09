Joker-Wahnsinn und Keita-Debüt! Bremen feiert

Mit dem ersten Ballkontakt nahm er den Ball an und mit dem zweiten folgte der Torschuss und -erfolg. Njinmah hatte bereits beim 4:0-Sieg gegen Mainz 05 getroffen.

FC Bayern München am Gipfel

Am Ende wurde es zunächst spannend, als Köln-Profi Damion Downs (89.) den Pfosten traf - und dann nochmal emotional: Top-Neuzugang Naby Keita wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. Der Ex-Liverpool-Profi hatte in den ersten Saisonwochen verletzt gefehlt - und erzielte fast noch das 3:1. Doch sein Schuss im Strafraum bei einem Konter ging knapp vorbei.