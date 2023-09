Klartext von Kane: Warum United gefährlich ist, wie er Bayern anführt, was er in München vermisst

Harry Kane hat seine Teamkollegen beim FC Bayern vor dem anstehenden Duell mit Manchester United gewarnt. Der deutsche Rekordmeister trifft am Mittwoch am ersten Spieltag der Champions League auf die Red Devils.

Man müsse auf den Topklub aus seiner englischen Heimat vorbereitet sein : „Natürlich wollen wir am Mittwoch vor heimischer Kulisse die Zuschauer so früh wie möglich hinter uns bringen und das Spiel mit viel Intensität angehen.“

Kane: So gehe ich bei Bayern voran

Das vermisst Kane in München

So gut er sich auf dem Platz zurechtgefunden hat, so stockend läuft es im Privaten: „Das Einzige, was ich im Moment vermisse, ist meine Familie, denn sie sind im Moment noch in London.“ Er sei noch auf der Suche nach einem Haus. Es wäre „großartig“, wenn seine Frau und Kinder bald umziehen könnten.