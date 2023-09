Magath deutlich: Kane „noch nicht so wie Lewandowski“

Wie die deutsche Trainer-Legende Felix Magath allerdings erklärte, habe der Engländer noch nicht das Standing, das einst Robert Lewandowski inne hatte: „Kane ist ein normaler Fußballer, er ist klar im Kopf. Er weiß, was er will: Tore machen: Weil er weiß, wie das geht, spielt er dementsprechend. Aber trotzdem braucht auch der FC Bayern ein paar Tage, bis sich alle an ihn gewöhnt haben. Das funktioniert noch nicht so wie bei Lewandowski. Es geht aber in diese Richtung“, schilderte Magath im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.