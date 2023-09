Matthäus verrät: Mit dieser Aktion hat mich Bayern-Star Musiala zu Tränen gerührt

Es dreht sich um eine Geste des Bayern-Youngsters zu Weihnachten 2022. Matthäus erklärte der Sport Bild die Situation: „Ich komme nach der Weltmeisterschaft in Katar zurück und finde das Geschenk von Jamal für meinen Sohn Milan. Ich konnte das ja nicht aufmachen, aber die Karte habe ich gelesen, da wusste ich Bescheid. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, jetzt auch wieder ein bisschen, weil es wirklich - WOW war. Die Worte, die Sätze. Ich war wirklich gerührt.“

Matthäus: Musiala wie Günter Netzer für mich

Er erzählte auch, wie sein Sohn das Geschenk aufgenommen hat: „Ich habe das Päckchen mit in den Ski-Urlaub genommen und unter den Christbaum gelegt. Milan hat es als Letztes aufgemacht, ich habe ihm die Karte vorgelesen. Es war für mich und für Milan eine Riesen-Geschichte, dass Jamal in diesem Moment, kurz vor Weihnachten und nach der enttäuschenden WM, an einen kleinen Fan denkt.“