"Mein lieber Mann!" - Eberl-Weggefährte komplett fassungslos

Das plötzliche Aus von Max Eberl bei RB Leipzig in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Bundesliga -Gipfel mit dem FC Bayern (Sa., ab 18.30 Uhr im Liveticker) macht auch einen alten Weggefährten des bisherigen Sportchefs des Supercup-Siegers fassungslos.

Babbel spricht über Eberl-Knall in Leipzig

Der frühere Bundesliga-Coach und Bayern-Profi, der mit Eberl in München einst fußballerisch groß und deutscher B-Jugend-Meister geworden war, meinte mit Blick auf die Gerüchte, der bei RB rausgeworfene Routinier sei nun der Topkandidat als Sportvorstand der Bayern: „Ich habe in der D-Jugend des FC Bayern angefangen, Max schon in der E-Jugend, wir kennen uns ewig. Dass er eine Verbundenheit zum FC Bayern hat, ist klar, dass er ein gefragter Mann ist, auch.“