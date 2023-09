FC Bayern: "Eines der größten Talente in Europa" - Tel bekommt Lob von allen Seiten

Nach dem Abpfiff im Borussia-Park wurde Mathys Tel von den mitgereisten Münchener Fans frenetisch gefeiert und erhielt Einzel-Sprechchöre. Der 18-Jährige kam zuvor in der 81. Minute von der Bank, nur um wenige Minuten später das entscheidende Tor zum 2:1 für den FC Bayern zu erzielen.

Nach einer Ecke von Joshua Kimmich köpfte der Youngster den Ball in der 87. Minute ins Tor, nachdem Borussias Abwehr sich vor allem auf Tels Sturmpartner Harry Kane fokussiert hatte. Tel feierte nach seinem Tor vor dem Auswärtsblock - und die Bayern-Anhänger gaben es ihm nach dem Spiel zurück.

Auch seine Mannschaftskollegen lobten den Edeljoker in den Interviews nach dem Spiel.

„Er hat immer Strom, er will Tore machen“, schwärmt Thomas Müller - und gemeint ist ausnahmsweise einmal nicht Superstar Kane. Müller spricht über Tel, der sich im Schatten von Kane mehr und mehr zu einem wichtigen Faktor entwickelt.

Tel - eine Investition der Bayern für die Zukunft

Immer wieder war im Sommer über einen Wechsel des Sturmjuwels spekuliert worden - doch Tel blieb in München und erzielte als Joker in drei Kurzeinsätzen über insgesamt nur 34 Minuten in der laufenden Saison schon zwei Tore, darunter den wichtigen Siegtreffer bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach.

Seit seinem Wechsel von Stade Rennes im vergangenen Jahr ist kein Bundesliga-Spieler so treffsicher von der Bank wie der Franzose.

In seinen 25 Einsätzen netzte er insgesamt siebenmal, als Teil der Startaufstellung bislang einmal. Damit führt er vor Giovanni Reyna und Lars Stindl, die in diesem Zeitraum jeweils fünf Joker-Treffer erzielten. Beachtlich dabei ist auch die Zeit, die der Stürmer für ein Tor braucht: Durchschnittlich trifft Tel alle 61,6 Minuten.

Das ist gar der beste Wert der bisherigen Bundesliga-Historie für Spieler mit mindestens 25 Einsätzen. Bisheriger Spitzenreiter übrigens war Paco Alcácer (76 Minuten/Tor).

20 Millionen Euro hatten die Bayern im vergangenen Jahr für den damals gerade erst 17-Jährigen nach Rennes überwiesen. Es war eine Investition für die Zukunft, das sich jetzt offenbar auszahlt.

Hainer: Tel “wird seine Chancen bekommen“

„Er gibt einfach immer Gas, in jedem Training, in jedem Spiel“, betonte Kapitän Joshua Kimmich. Tel habe sich „extrem gut entwickelt. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen“.

Das findet auch Präsident Herbert Hainer. „Mathys ist eines der größten Talente in Europa“, sagte er bei SPORT1. Kane werde „nicht jedes Spiel drei Tore schießen, also wird Mathys seine Chancen bekommen und sie nutzen“. Wie in Gladbach, in Bremen oder bereits der vergangenen Spielzeit.

Trotz aller Transfer-Gerüchte hatte der junge Franzose selbst auch nie Zweifel daran gelassen, dass er sich beim Rekordmeister sieht. Er wolle „in München besser werden“, sagte er vor Saisonstart bei Sky: „In meinem Kopf gibt es nur den FC Bayern. Der FC Bayern ist für mich der beste Klub der Welt.“

Mit dem Tel viel vor hat. Er wolle mit den Bayern „das Triple gewinnen! Wir haben die Qualität dazu.“

Tel über Kane: „Ich mag Herausforderungen“

Dass er sich hinter Englands Teamkapitän Kane einordnen muss, spornt Tel dabei sogar noch an: „Ich mag Herausforderungen. Ich habe Selbstvertrauen. Meine Eltern haben mir das mitgegeben.“

Und auch international erscheint Tel bereits auf sämtlichen Radarschirmen. So rief kein Geringerer als Frankreichs Stürmer-Legende, TV-Experte und Neu-Coach des U21-Auswahl, Thierry Henry, den jungen Franzosen vor der Länderspielpause an, ein erstes Vorfühlen.

Henry lobt Tel

„Mathys Tel ist ein sehr interessanter Spieler“, sagte Henry laut RMC Sport. In dem Gespräch erklärte er Tel, warum er nicht nominiert wurde.

„Er hat es sehr gut verstanden. Er drängt in einem Klub wie Bayern nach oben, das haben wir an diesem Wochenende wieder gesehen“, erklärte Henry: „Wir werden ihn weiter verfolgen - und wenn er so weitermacht, wird es schwierig sein, ihn nicht einzuberufen.“

 01:04 Frankreich-U21-Trainer Thierry Henry spricht über die Nicht-Nominierung von Tel

Tel brauche „noch ein bisschen Geduld, aber er ist ein außergewöhnlicher Spieler.“

Die Bayern stehen vor der Liga-Unterbrechung, auch dank Tel, auf Platz zwei der Tabelle und müssen nur den Leverkusenern den Vortritt lassen. Am nächsten Spieltag kommt es dann zum Spitzentreffen der beiden Mannschaften.