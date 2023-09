"Nicht gefallen lassen!" Schiri kritisiert Bayerns Co-Trainer

Schiri Daniel Schlager erklärte im Anschluss die Gründe für den Platzverweis. „Ich möchte nicht genau sagen, was für Worte gefallen sind, aber es ist auch so, wenn ein Trainer oder Co-Trainer den Schiedsrichter auf dem Feld in konfrontativer Art zur Rede stellt und dann so gestikuliert, dann ist es eben auch zu viel“, erklärte er in der Mixed Zone.