Sané oder Kimmich? Kommt jetzt die Ecken-Revolution bei Bayern?

Mit diesem Kopfballtor ließ Harry Kane am Freitagabend die Allianz-Arena früh beben: In der siebten Minute erzielte der Neuzugang sein viertes Tor in der Bundesliga. Die Vorlage dafür war eine Ecke, jedoch nicht von Joshua Kimmich. Der Eckenspezialist musste beim 2:2-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen Leroy Sané den Vortritt lassen.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Trainer Thomas Tuchel, dass es nur an Kimmichs Verletzung gelegen habe und sie die zusätzliche Belastung durch Eckbälle nicht in Kauf nehmen wollten, da der Reiz in der Sehne noch zu groß sei. Der Mittelfeldspieler war mit einer Sehnenentzündung aus der Länderspielpause zurückgekehrt.

Darum schoss nun also Nationalmannschaftskollege Sané die Eckstöße und sorgte so prompt für das erste Tor im Topspiel. In der letzten Zeit hatte Kimmich von Fans und Experten immer wieder starke Kritik für seine Hereingaben bei Ecken einstecken müssen. Viele halten sie für zu ungefährlich. Zum Ende der letzten Saison hatte zum Beispiel Mario Basler über die Ecken der Bayern gesagt: „Es ist komplett enttäuschend, wie die geschossen werden. Da passiert viel zu wenig. Ich sitze bei den Spielen auf der Couch und wundere mich nur.“

Kimmich von Fans unterschiedlich bewertet

Im letzten Spiel gegen Gladbach hatte Kimmich es seinen Kritikern dann jedoch gezeigt. Nach seinem Eckstoß erzielte Mathys Tel das entscheidende Siegtor zum 2:1-Auswärtssieg. Trotzdem feierten einige Fans in den sozialen Medien die Umstellung auf Leroy Sané. Ein User schrieb auf X (ehem. Twitter): „Endlich schießt Kimmich keine Ecken mehr, meine tägliches Abendgebet wurde erhört“.

Ein anderer User fragte die Fans, wie sie den Einsatz von Sané als Eckenschützen fanden. Unter dem Post fanden sich vermehrt Nachrichten, die einen Wechsel befürworteten und Sanés Ecken als besser empfanden.

Es äußerten sich aber auch Fans, die Kimmich vor den Angriffen in Schutz nahmen. Ein Nutzer schrieb: „Ich finde die Ecken von Kimmich garnicht mal sooooo schlecht, es muss halt auch immer einer im richtigen Moment den Schädel hinhalten.“