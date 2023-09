Sogar besser als Kimmich? Ist ER der beste Sechser der Bundesliga?

Das ging schnell! Nach nur drei Spieltagen gilt der Schweizer Granit Xhaka bereits als unverzichtbar für Bayer Leverkusen . Der Nationalspieler wechselte in diesem Sommer vom FC Arsenal zur Werkself und befindet sich aktuell in bestechender Form.

Zusammen mit mit Exequiel Palacios bildet der 30-Jährige die Schaltzentrale im Spiel von Trainer Xabi Alonso. Vor allem der neue Mittelfeldboss Xhaka hatte großen Anteil daran, dass Bayer die ersten drei Ligaspiele gewinnen konnte , bediente Victor Boniface, riegelte nach hinten ab. Doch was macht ihn eigentlich so gut?

Der Linksfuß ist ein temperamentvoller Leader, der deswegen in der Vergangenheit schon häufiger mal die eine oder andere Verwarnung kassiert hat.

Leverkusen-Coach Alonso ist begeistert

Cheftrainer Alonso zeigte sich jedenfalls bereits vor der Partie am 2. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (3:0) im Interview bei Sky sehr angetan von seinem Neuzugang . „Wir brauchen Mittelfeldspieler mit viel Kommunikation“, erklärte Alonso.

Er fuhr fort: „Genau das ist Granit Xhaka, wir haben schon viel von ihm gesehen, wir erwarten weiterhin viel. Er ist jetzt erwachsener. Ich gehe davon aus, dass er in Zukunft weniger Gelbe Karten sammeln wird. Ich habe früher selbst gegen ihn gespielt. Granit ist jetzt aber ruhiger geworden und hat viel Erfahrung gesammelt. Xhaka ist einer, der das Spiel lesen kann, ein Riesengewinn für unser Spiel.“

Und einer, für den Alonso gekämpft hat. Der ehemalige Weltklasse-Sechser weiß am besten, wie wichtig so ein Spieler für die Mannschaft ist.

Nun bekam Alonso mit Xhaka sogar den womöglich besten Sechser der Liga im Sommer, während der Wunsch von Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach einer Holding Six unerfüllt blieb - auch, weil der erhoffte Last-Minute-Transfer von Joao Palhinha doch nicht klappte.

Bundesliga: Bayer Leverkusen vor Spitzenduell gegen Bayern München in Top-Form

Hier übertrifft Xhaka Bayern-Star Kimmich

Vergleicht man beide Auswärtsspiele der Teams bei Borussia Mönchengladbach fällt auch auf, dass Xhaka deutlich mehr Ballaktionen in der eigenen Hälfte (43 Prozent) hat als Kimmich (26 Prozent).

Xhaka ist sich für keinen Zweikampf zu schade

Immer wieder probiert es der 30-Jährige aus der Distanz mit Weitschüssen. So auch gegen Mönchengladbach. Zwar zappelte der Ball im Tor, doch aufgrund einer Abseitsstellung im Vorfeld wurde der Treffer aberkannt.

Alonso äußerte sich später auch zum starken Zusammenspiel zwischen Xhaka und Florian Wirtz an diesem Abend: „Sie spielen beide eine enorm wichtige Rolle für uns. So gute Spieler zu haben, macht es für uns um einiges einfacher.“

Lothar Matthäus adelt Bayer-Star Xhaka

Lothar Matthäus hält ebenso große Stücke auf den Eidgenossen und verglich ihn bei Sky90 mit dessen Trainer: „Er geht selber in den Raum oder holt die Bälle zurück. Dadurch ist diese Mannschaft auch sehr gut organisiert, strategisch. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Da ist Xhaka ein bisschen der Alonso von vor zehn, 15 Jahren.“