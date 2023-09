Spielt sich dieser Hoffenheim-Youngster in den Fokus von Nagelsmann?

Matarazzo lobt: „Maxi hat diese Gene“

Matarazzo belohnte den deutschen U21-Nationalspieler für dessen Leistung und beförderte ihn fortan in die Startelf. Der 20-Jährige zahlte sein Vertrauen zurück - und wie! Sowohl bei den Siegen gegen Wolfsburg (3:1), Köln (3:1) und Union Berlin (2:0) trug sich Beier in die Torschützenliste ein und half der TSG zu vier Siegen in Folge. Matarazzo sprach nach dem Sieg in Köpenick von einem „großen Entwicklungsschritt“, den der Stürmer gemacht habe.