Skurriler TV-Moment: Dahinter steckt harte Kritik!

Lieberknecht sauer - wird Darmstadt benachteiligt?

Bei DAZN entgegnete er: „Die erste Liga ist eigentlich wie Cluburlaub. Seit 25, 30 Jahren fahren immer die gleichen Gesichter in den Robinson Club, oder keine Ahnung welchen Club. Und dann kommen irgendwann mal ein paar neue Gäste dazu und dann wird geguckt: Wie benehmen die sich? Was ziehen die an?“

In seinem Monolog verglich der Coach dann den VAR mit einem Barkeeper und deutete damit an, die Darmstädter würden vom Video-Referee benachteilige: „Dann hast du den Barkeeper, das ist von mir aus der Kölner Keller, und der hat dann auch noch eine Meinung und sagt: ‚Pass mal auf, die neuen Gäste sind nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen.‘ Da musst du erstmal lernen, dich zurechtzufinden in der ersten Liga.“