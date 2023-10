Aktuell meist Ersatzspieler: Für eine Bayern-Legende ist Müller immer noch gesetzt

„Ihn würde ich als Trainer immer in die Mannschaft rücken“, betont Miroslav Klose. Gemeint ist Bayern Münchens Thomas Müller. „Egal wie viele Minuten er spielt, er macht immer was draus“, erklärte Klose im Interview mit der tz .

Vielseitige Offensive sorgt für Tor-Rausch

Ein Grund für Müllers eingeschränkte Spielzeit: Bayern erzielte in dieser Saison 34 Treffer in neun Spielen und zeigte besonders beim 8:0-Sieg über Darmstadt einen dominanten Auftritt. Auch ohne den Routinier funktioniert die Offensive, was auch Klose lobend erwähnte.