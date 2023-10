Ballon d'Or: Bayern-Stars um Musiala verzichten auf Gala - das ist der Grund

Die Vergabe des Ballon d‘Or findet am Montagabend ohne den FC Bayern statt. Nach SPORT1 -Informationen verzichten Spieler und Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters auf die Reise nach Paris.

Alle drei waren entsprechend auch für die Gala in Frankreichs Hauptstadt eingeladen, aus Gründen der Belastungssteuerung bleiben sie dieser jedoch fern. Schon am Mittwoch steht für den FCB das nächste Pflichtspiel an, im DFB-Pokal wartet der 1. FC Saarbrücken - sollte die Partie wegen der Witterungsbedingungen nicht noch abgesagt werden.