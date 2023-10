Bayern-Star Tel verrät "Killer"-Ratschlag von Legende - und verzückt Fans mit Playstation-Aktion

Mathys Tel hat seit seiner Ankunft beim FC Bayern eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Aus dem in Deutschland zunächst weitgehend unbekannten Toptalent ist ein wichtiger Leistungsträger geworden.

In der laufenden Saison machte der junge Franzose vor allem als Joker schon mehrfach den Unterschied, was zu erstaunlichen Statistiken führte: „Ein Tor alle 49 Minuten? Das ist nicht schlecht“, sagte Tel nun in einem Interview mit Telefoot über seine aktuelle Saisonbilanz.