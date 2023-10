Mathys Tel für Deutschland? Dieses Statement räumt alle Zweifel aus

Mathys Tel hat sich beim französischen Fußball-Verband FFF deutlich zur französischen Nationalmannschaft bekannt. Im Rahmen seiner Ankunft bei Frankreichs U21-Nationalmannschaft, für die Tel erstmals von Trainer Thierry Henry eingeladen worden war, sagte der 18-Jährige am Montag: „Ich bin sehr happy, hier zu sein. Das Gefühl, Frankreich zu repräsentieren: Es gibt nichts Besseres.“

Der Flirt des DFB mit dem jungen Stürmer, der beim FC Bayern durchgestartet ist, hatte zuletzt auch in Frankreich hohe Wellen geschlagen. Spätestens seit Julian Nagelsmann, Tels erster Trainer beim FC Bayern, vom DFB zum Bundestrainer befördert wurde, war Fußball-Frankreich in Aufruhr. So berichteten französische Medien wie die L‘Équipe, Foot Mercato und Onze Mondial über den öffentlichen DFB-Flirt mit dem jungen Franzosen.

DFB-Direktor Rudi Völler, der beim 2:1-Sieg des DFB-Teams gegen Frankreich als Teamchef auf der Trainerbank saß, sagte am Wochenende bei Bild TV: „Man kann es sicherlich versuchen“, was eine mögliche Einbürgerung Tels für Deutschland betrifft.

Weil Tel im Sommer 2022 als Minderjähriger im Alter von 17 Jahren nach München gezogen war, würde eine Einbürgerung schneller laufen als die üblichen acht Jahre. Die Bild berichtete unlängst, Tel könne womöglich schon ab 2025 für Deutschland spielen.

Außerdem spricht Tel bereits Deutsch, wie er in einem Video-Interview mit Bayerns Vereinskanälen in der Sommerpause 2023 beeindruckend bewies. „Deutsch zu sprechen, ist sehr wichtig für mich“, erklärte Tel. Schließlich müsse er sich im Training verständigen können: „Am Anfang war es sehr, sehr schwer. Aber jetzt ist es viel besser.“ Auf Deutsch schwärmte Tel außerdem vom Mia-san-Mia-Gefühl und von der Arbeitseinstellung seines Mitspielers Joshua Kimmich.

Mathys Tel: „Ich habe einen großen Traum“

Doch genau in jenem Interview im Juni, kurz nach Tels 18. Geburtstag, machte der Bayern-Stürmer selbst eindeutig klar, für welches Land sein Herz schlägt: „Ich habe einen großen Traum: Ich will für die französische Nationalmannschaft spielen.“

Nach SPORT1-Informationen ist ein Wechsel zum DFB kein Thema für ihn. Er fühlt sich zwar wohl in München, will aber auf jeden Fall für die Équipe Tricolore auflaufen.

Mathys Tel wurde am 27. April 2005 in der Pariser Vorstadt Sarcelles geboren und in der Jugend von Stade Rennes ausgebildet. Der Stürmer erzielte für Frankreichs Jugendnationalmannschaften bislang 17 Tore in 27 Spielen und wurde mit Frankreich U17-Europameister.

Mathys Tel im September 2022 beim Spiel der französischen U19-Nationalmannschaft gegen Serbien

Am Freitag, den 13. Oktober (Bosnien gegen Frankreich) oder am Dienstag, den 17. Oktober (Frankreich gegen Zypern) könnte Tel sein Debüt in Frankreichs U21-Nationalmannschaft geben.

Frankreich-Trainer Deschamps: „Was Tel macht, ist sehr interessant“

Henry, Trainer der französischen U21-Auswahl und selber einst ein Weltklasse-Stürmer, lobte Tel in einer Pressekonferenz: „Wenn er in ein Spiel kommt, sehen Sie ihn. Er erzielt Tore. Er hat bereits das, was man einem Stürmer manchmal sagen muss.“