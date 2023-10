Brisanter Post: Mainz wirft Profi raus

El Ghazi habe in seinem mittlerweile gelöschten Post „in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten genommen, die für den Verein so nicht tolerierbar war“, schrieb der Bundesligaklub bei X (vormals Twitter).

Bayern kündigt Gespräch mit Mazraoui an

Der Niederländer war erst im September nach Mainz gewechselt und war in drei Bundesligaeinsätzen zum Einsatz gekommen - jeweils als Einwechselspieler. Beim 2:2 in Mönchengladbach hatte er zuletzt einen Assist gesammelt.

So kündigte der FC Bayern ein Gespräch mit Noussair Mazraoui an, der übereinstimmenden Berichten zufolge ein Video repostet haben soll, auf dem folgender Koran-Vers zu lesen waren: „Und denke nicht, Allah sei dem gegenüber achtlos, was diejenigen tun, die Unrecht begehen. Er hält sie nur bis zu dem Tag zurück, an dem die Augen in Horror erstarren werden.“