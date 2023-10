FC Bayern: Wirbel um Palästina-Post! Mazraoui teil brisante Botschaft

Wirbel um Noussair Mazraoui! Der Abwehrspieler des FC Bayern positionierte sich am späten Samstag auf Instagram im israelisch-palästinensischen Konflikt.

In einem Video, das der Marokkaner übereinstimmenden Berichten zufolge repostet haben soll, war der folgende Koran-Vers zu lesen: „Und denke nicht, Allah sei dem gegenüber achtlos, was diejenigen tun, die Unrecht begehen. Er hält sie nur bis zu dem Tag zurück, an dem die Augen in Horror erstarren werden.“

Ferner fanden sich in Mazraouis Instagram-Story auch am Sonntagmittag noch zwei weitere Inhalte. Zum einen teilte er bei Instagram einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen.“ Im Bild ist zudem eine wehende Flagge Palästinas zu sehen. Der Bayern-Profi schrieb in dem Eintrag „Ameen“ (Amen) neben einem Emoji mit gefalteten Händen.

Auch postete er eine Collage unterschiedlicher Story-Inhalte marokkanischer Kollegen mit einem nachdenklichen Emoji und den Worten: „Marokkos Nationalteam-Spieler Aboukhlal, Ziyech, Mazraoui & Sabiri haben alle in ihren Stories die Unterstützung für Palästina gepostet. Aber man kann die Stories nur sehen, wenn man auf ihre Profile geht. Sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen. Es ist buchstäblich wir gegen die WELT!“

FC Bayern: Kommt es zum Konflikt zwischen Mazraoui und Peretz?

Besonders brisant: Nach der Länderspielpause wird Mazraoui beim FC Bayern erneut auf seinen Teamkollegen Daniel Peretz treffen. Der dritte Torwart des deutschen Rekordmeisters ist selbst Israeli, spielt für die Nationalmannschaft des Landes.

Jüngst postete Peretz auf Instagram einen Text, in dem er seinem Land seine volle Unterstützung zusagt, die schlimmen „Massaker“ anprangert und sich in Gedanken in der Heimat zeigte: „Ich stehe zu meinem Land. Ich stehe zu Israel.“ Zudem postete er am Sonntagmorgen einen Beitrag, indem er Sportler aufforderte, sich gegen Terrorismus auszusprechen.

Auf X, ehemals Twitter, erntet Mazraoui daher herbe Kritik, die gar bis zu der Forderung einer Entlassung reicht.

„Bitte diesen Spieler zur Brust nehmen! Er soll verstehen, dass Deutschland kein Land ist, um Hass gegen Israel zu schüren“, schrieb ein User. Ein Weiterer fragte: „Ist da eine Abmahnung notwendig, oder kann man ihn nicht gleich entlassen?“